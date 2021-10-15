Full Tilt Festival Reschedules Sydney and Melbourne Dates - Noise11.com

The Full Tilt Festival dates for Sydney and Melbourne will happen now in March 2022.
Dates had to be adjusted because of Covid restrictions still in place in New South Wales and Victoria.
The new dates are:
FULL TILT FESTIVAL
SATURDAY 4 DECEMBER, 2021
ADELAIDE, UNIVERSITY OF ADELAIDE – 18+
LINE-UP:
NORTHLANE | IN HEARTS WAKE | THY ART IS MURDER | FRENZAL RHOMB
LUCA BRASI | SLOWLY SLOWLY | MAKE THEM SUFFER | HELLIONS
PSYCROPTIC | THORNHILL | YOURS TRULY | | ALT. | RELAPSE
MADURA GREEN | WOLF & CHAIN | HEARTLINE
SATURDAY 8 JANUARY, 2022
BRISBANE, EATONS HILL OUTDOOR AND BALLROOM – 18+
LINE-UP:
NORTHLANE | IN HEARTS WAKE | THY ART IS MURDER | FRENZAL RHOMB
SLOWLY SLOWLY | MAKE THEM SUFFER | HELLIONS | BUGS
PRESS CLUB | ALPHA WOLF | THORNHILL | YOURS TRULY
JUSTICE FOR THE DAMNED | THE BENNIES | RELIQA | CLOSURE
SATURDAY 26 FEBRUARY, 2022 NEW DATE!
SYDNEY, BELLA VISTA FARM, BELLA VISTA – 18+
LINE-UP:
NORTHLANE | THY ART IS MURDER | FRENZAL RHOMB | LUCA BRASI
SLOWLY SLOWLY | MAKE THEM SUFFER | HELLIONS | PRESS CLUB
ALPHA WOLF | THORNHILL | JUSTICE FOR THE DAMNED
REDHOOK | THE BENNIES | RELIQA | CLOSURE
SATURDAY 26 MARCH, 2022 NEW DATE!
MELBOURNE, REUNION PARK, BURNLEY
LINE-UP:
NORTHLANE | IN HEARTS WAKE | THY ART IS MURDER | FRENZAL RHOMB | LUCA BRASI
SLOWLY SLOWLY | MAKE THEM SUFFER | HELLIONS | PSYCROPTIC | PRESS CLUB
ALPHA WOLF | THORNHILL | YOURS TRULY | THE BENNIES
DROWN THIS CITY | CATHOLIC GUILT
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