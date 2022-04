APRA Music Awards Nominees for 2022 Have Been Revealed - Noise11.com

The nominees for the APRA Music Awards have been revealed with Midnight Oil. Amy & The Sniffers, Hiatus Kaiyote, Genesis Owusu and The Kid Laroi up for Song of the Year.

Midnight Oil have been nominated for ‘First Nation’. Rob Hirst said, “There’s two nations going on here. What we’ve got to do to get to a point of complete reconciliation is we’ve got to understand that the ancient nation of the first Australian’s is waiting for us to collaborate with them and fit in with this extraordinary culture that they’ve provided.”

Hiatus Kaiyote are nominated for ‘Red Room’. Nai Palm said, “If you create something sincere and real, it will become timeless. Music is the projection of intention and vibration. It’s in the air. It’s worth the risk. And it is a risk, especially as a singer and a songwriter when the stories are your life. It takes a lot of trust, and so you will be rewarded if you jump into the fucking fire.”

Here is the complete list of APRA Music Awards nominees for 2022.

Peer-Voted APRA Song of the Year

Title: First Nation

Artist: Midnight Oil feat. Jessica Mauboy & Tasman Keith

Writers: Rob Hirst / Tasman Keith*

Publishers: Sony Music Publishing / SFM Publishing*

Title: Guided by Angels

Artist: Amyl and The Sniffers

Writers: Fergus Romer / Amy Taylor / Bryce Wilson

Title: Red Room

Artist: Hiatus Kaiyote

Writers: Paul Bender / Simon Mavin / Perrin Moss / Naomi Saalfield

Publisher: Universal Music Publishing

Title: STAY

Artist: The Kid LAROI & Justin Bieber

Writers: The Kid LAROI / Justin Bieber* / Isaac De Boni# / Omer Fedi* /

Magnus Hoiberg^ / Michael Mule# / Charlie Puth+ /

Subhaan Rahman / Blake Slatkin*

Publishers: Sony Music Publishing / Universal/MCA Music Publishing* /

Warner Chappell Music^ / Kobalt Music Publishing+ /

Native Tongue Music Publishing#

Title: The Other Black Dog

Artist: Genesis Owusu

Writers: Genesis Owusu / Michael Di Francesco* / Andrew Klippel^ / Julian Sudek*

Publishers: Kobalt Music Publishing obo Ourness Songs / Kobalt Music Publishing

obo Future Classic* / Mushroom Music obo Ourness Songs^

Breakthrough Songwriter of the Year

Writer: Budjerah

Publisher: Mushroom Music

Writer: Genesis Owusu

Publishers: Kobalt Music Publishing obo Ourness Songs

Writer: Khaled Rohaim

Publishers: Universal Music Publishing / BMG

Writers: Tyron Hapi & Harry Michael* pka Masked Wolf

Publishers: BMG / Warner Chappell Music*

Writer: Sycco

Publisher: Sony Music Publishing

Most Performed Australian Work

Title: Fly Away

Artist: Tones And I

Writer: Toni Watson

Publisher: Kobalt Music Publishing

Title: Head & Heart

Artist: Joel Corry feat. MNEK

Writers: Jonathan Courtidis# / Joel Corry / Uzoechi Emenike* /

Neve Applebaum# / Daniel Dare# / Robert Harvey^ / Kashif Siddiqui# /

Lewis Thompson+

Publishers: Universal Music Publishing / Warner Chappell Music* /

Mushroom Music^ / Kobalt Music Publishing+ / Sony Music Publishing#

Title: Love On Display

Artist: Guy Sebastian

Writers: Guy Sebastian* / Julian Bunetta^ / Ian Franzino / Andrew Haas^ /

John Ryan^

Publishers: Universal Music Publishing* / Mushroom Music^

Title: Missing Piece

Artist: Vance Joy

Writers: Vance Joy / Joel Little*

Publishers: Mushroom Music obo WAU Publishing / Sony Music Publishing*

Title: Without You

Artist: The Kid LAROI

Writers: The Kid LAROI / Omer Fedi* / Blake Slatkin* / Billy Walsh*

Publishers: Sony Music Publishing / Universal/MCA Music Publishing*

Most Performed Alternative Work

Title: C’Mon

Artist: Amy Shark feat. Travis Barker

Writers: Amy Shark / Travis Barker*

Publishers: Mushroom Music / BMG*

Title: Falling Up

Artist: Dean Lewis

Writers: Dean Lewis / Thomas Barnes^ / Hayden Calnin* / Peter Kelleher^ /

Benjamin Kohn^ / Philip Plested+

Publishers: Kobalt Music Publishing / Gaga Music* / BMG^ / Sony Music Publishing+

Title: Masterpiece

Artist: The Rubens

Writers: Scott Baldwin / Elliott Margin / Samuel Margin / Zaac Margin / William Zeglis

Publisher: Mushroom Music

Title: Missing Piece

Artist: Vance Joy

Writers: Vance Joy / Joel Little*

Publishers: Mushroom Music obo WAU Publishing / Sony Music Publishing*

Title: Reality Check Please

Artist: Lime Cordiale

Writers: Louis Leimbach* / Oli Leimbach* / David Haddad^

Publishers: Universal Music Publishing* / Kobalt Music Publishing^

Most Performed Blues & Roots Work

Title: Catch Me

Artist: Robbie Miller

Writer: Robbie Miller

Title: Hungry Heart

Artist: Josh Teskey & Ash Grunwald

Writers: Josh Teskey / Ash Grunwald

Publisher: Mushroom Music

Title: Letting Go

Artist: Ziggy Alberts

Writer: Ziggy Alberts

Publisher: Kobalt Music Publishing

Title: Power Without Greed

Artist: The Bamboos

Writers: Kylie Auldist / Lance Ferguson

Publisher: BMG

Title: Stoney Creek

Artist: Xavier Rudd

Writer: Xavier Rudd

Publisher: Sony Music Publishing

Most Performed Country Work

Title: Breakups

Artist: Seaforth

Writers: Cameron Bedell / Thomas Jordan / Liz Rose / Mitchell Thompson

Publisher: Warner Chappell Music

Title: Come Turn Me On

Artist: Casey Barnes

Writers: Casey Barnes / Kaci Brown* / Samuel Gray*

Publishers: Mushroom Music / Kobalt Music Publishing*

Title: Dig

Artist: Fanny Lumsden

Writers: Fanny Lumsden* / Benjamin Corbett / Dan Freeman

Publisher: Cooking Vinyl Publishing*

Title: Love Songs Ain’t For Us

Artist: Amy Shark feat. Keith Urban

Writers: Amy Shark / Ed Sheeran*

Publishers: Mushroom Music / Sony Music Publishing*

Title: Short Lived Love

Artist: Brad Cox

Writer: Brad Cox

Publisher: Sony Music Publishing

Most Performed Dance/Electronic Work



Title: Get on the Beers

Artist: Mashd N Kutcher feat. Dan Andrews

Writers: Adam Morris / Matthew Ough

Publisher: BMG

Title: Head & Heart

Artist: Joel Corry feat. MNEK

Writers: Jonathan Courtidis# / Joel Corry / Uzoechi Emenike* /

Neve Applebaum# / Daniel Dare# / Robert Harvey^ / Kashif Siddiqui# /

Lewis Thompson+

Publishers: Universal Music Publishing / Warner Chappell Music* /

Mushroom Music^ / Kobalt Music Publishing+ / Sony Music Publishing#

Title: Let’s Love

Artist: David Guetta & SIA

Writers: Sia Furler* / David Guetta^ / Giorgio Tuinfort / Marcus van Wattum

Publishers: Sony Music Publishing* / Origin Music Publishing^

Title: Nothing to Love About Love

Artist: Peking Duk & The Wombats

Writers: Adam Hyde* / Matthew Murphy^ / Reuben Styles-Richards* / Tyler Spry

Publishers: BMG* / Kobalt Music Publishing^

Title: River

Artist: PNAU & Ladyhawke

Writers: Phillipa Brown* / Nick Littlemore / Sam Littlemore^ / Peter Mayes

Publishers: BMG* / 120 Music Publishing^

Most Performed Hip Hop / Rap Work

Title: Loyalty

Artist: HP Boyz

Writers: Samoa Fune / Nepomsein Irakunda / Savelio Mika / Augustino Taito

Title: My City

Artist: OneFour & The Kid LAROI

Writers: Isaac De Boni / Spencer Magalogo* / Jerome Misa* / Michael Mule /

Subhaan Rahman^ / Khaled Rohaim+ / The Kid LAROI* / Solo Tohi* /

Willie Tafa / Keanu Torres*

Publishers: Sony Music Publishing* / Warner Chappell Music^ /

Universal/MCA Music Publishing+

Title: Send It

Artist: Hooligan Hefs

Writers: Kiril Ivanovski / Simeona Malagamaalii*

Publishers: BMG / Mushroom Music*

Title: Stand For

Artist: ChillinIT feat Lisi

Writers: Benjamin Sutton* / Blake Turnell^ / Rilind Kocinaj / Tahlis Poasa

Publishers: Sony Music Publishing* / Mushroom Music^

Title: Without You

Artist: The Kid LAROI

Writers: The Kid LAROI / Omer Fedi* / Blake Slatkin* / Billy Walsh*

Publishers: Sony Music Publishing / Universal/MCA Music Publishing*

Most Performed Pop Work

Title: Dramatic

Artist: Cat & Calmell

Writers: Cat Stratton / Calmell Teagle / Andrew Hopkins*

Publisher: Universal Music Publishing*

Title: Fly Away

Artist: Tones And I

Writer: Toni Watson

Publisher: Kobalt Music Publishing

Title: Josh

Artist: Peach PRC

Writers: Sharlee Curnow* / Liam Quinn

Publisher: Kobalt Music Publishing*

Title: Love On Display

Artist: Guy Sebastian

Writers: Guy Sebastian / Julian Bunetta* / Ian Franzino* / Andrew Haas* /

John Ryan*

Publishers: Universal Music Publishing / Mushroom Music*

Title: You

Artist: Benny Blanco, Marshmello & Vance Joy

Writers: Vance Joy+ / Benny Blanco* / Marshmello^ / Caroline Pennell^ /

Blake Slatkin*

Publishers: Mushroom Music obo WAU Publishing+ /

Universal/MCA Music Publishing*/ Kobalt Music Publishing^

Most Performed R&B / Soul Work

Title: Higher

Artist: Budjerah

Writers: Matt Corby / Budjerah*

Publishers: Sony Music Publishing / Mushroom Music*

Title: How?

Artist: Youngn Lipz

Writers: Filipo Faaoloii / Peter Klappas

Title: Made for Silence

Artist: Miiesha

Writers: Miiesha Young* / Lucian Blomkamp* / Stephen Collins /

Jordan Panasewych^

Publishers: Sony Music Publishing* / BMG^

Title: Please U

Artist: Becca Hatch

Writers: Becca Hatch / Isaia Atoni* / Jakiel Fuimaono* / Jamie Muscat /

Edward Tafa* / Willie Tafa / Solo Tohi^

Publishers: Universal Music Publishing* / Sony Music Publishing^

Title: Vibrate

Artist: Jerome Farah

Writer: Jerome Farah

Publisher: Mushroom Music

Most Performed Rock Work

Title: Flesh and Blood

Artist: Jimmy Barnes

Writers: Jimmy Barnes / Mark Lizotte*

Publishers: Sony Music Publishing / Mushroom Music*

Title: Lots of Nothing

Artist: Spacey Jane

Writers: Ashton Hardman-Le Cornu / Caleb Harper / Kieran Lama / Peppa Lane

Publishers: Kobalt Music Publishing obo Dew Process

Title: Shot in the Dark

Artist: AC/DC

Writers: Angus Young / Malcolm Young

Publishers: Sony Music Publishing obo Australian Music Corporation

Title: The Angel of 8th Avenue

Artist: Gang of Youths

Writers: Dominik Borzestowski / Maxwell Dunn / Thomas Hobden/ Jung Kim /

David Le’aupepe*

Publisher: Universal Music Publishing*

Title: The Waterboy

Artist: You Am I

Writer: Tim Rogers

Publisher: Universal Music Publishing

Most Performed International Work

Title: drivers license

Artist: Olivia Rodrigo

Writers: Olivia Rodrigo / Daniel Nigro

Publisher: Sony Music Publishing

Title: Lasting Lover

Artist: Sigala & James Arthur

Writers: James Arthur^ / Bruce Fielder* / Lewis Capaldi+ / Luke Fitton^ /

Benjamin Goldwasser* / Jarl Hasselquist / Corey Sanders# /

Andrew Vanwyngarden*

Publishers: Universal Music Publishing* / Sony Music Publishing^ / BMG+ /

Kobalt Music Publishing#

Title: Montero (Call Me By Your Name)

Artist: Lil Nas X

Writers: Lil Nas X * / Denzel Baptiste^ / David Biral^ / Omer Fedi^ / Rosario Lenzo^

Publishers: Sony Music Publishing* / Universal/MCA Music Publishing^

Title: Take You Dancing

Artist: Jason Derulo

Writers: Jason Derulo / Teemu Brunila* / Shawn Charles / Emanuel Kiriakou^ /

Sarah Solovay#

Publishers: Universal Music Publishing / Sony Music Publishing* /

Kobalt Music Publishing^ / Native Tongue Music Publishing#

Title: The Business

Artist: Tiësto

Writers: Tiësto / James Bell* / Julia Karlsson^ / Anton Rundberg^

Publishers: Kobalt Music Publishing / BMG* / Warner Chappell Music^

2022 APRA MUSIC AWARDS

Tuesday 3 May

Melbourne Town Hall

With co-hosts Julia Zemiro and Jerome Farah.

And Musical Director François Tétaz

