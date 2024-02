APRA Reveals Song of the Year Shortlist - Noise11.com

APRA have revealed the Top 25 Song of the Year short list.

2024 APRA Music Awards

Wednesday 1 May

ICC Sydney, Gadigal land

Peer-Voted APRA Song of the Year Top 25 Shortlist

Listed alphabetically in song title order.

Title: Be Your Man

Artist: G Flip

Writers: G Flip* / Dan Ferber / Micah Jasper / Jesse Thomas*

Publisher: Kobalt Music Publishing*

Title: Can I Shower at Yours?

Artist: Amy Shark

Writer: Amy Shark

Publisher: Mushroom Music

Title: Get Inspired

Artist: Genesis Owusu

Writers: Genesis Owusu / Michael Di Francesco* / Andrew Klippel^ / Julian Sudek*

Publishers: Kobalt Music Publishing obo Ourness Songs / Kobalt Music Publishing obo Future Classic* / Mushroom Music obo Ourness Songs^

Title: Gila Monster

Artist: King Gizzard & the Lizard Wizard

Writers: Michael Cavanagh / Nicholas Craig / Ambrose Kenny-Smith / Stu Mackenzie /Joey Walker

Publisher: Kobalt Music Publishing

Title: Gimme Love

Artist: Sia

Writers: Sia Furler / Jesse Shatkin

Publisher: Sony Music Publishing

Title: Give You Love

Artist: Jessica Mauboy ft. Jason Derulo

Writers: Shannon Busch* / Stephen Mowat^ / Styalz Fuego+ / Rudy Sandapa /Blessing Offor#

Publishers: Concord ANZ* / Mushroom Music^ / Universal Music Publishing+ /

SHOUT! Music Publishing#

Title: Heartbreak Baby

Artist: Gretta Ray

Writers: Gretta Ray / Gab Strum*

Publishers: Sony Music Publishing / Concord ANZ*

Title: Hold On to Now

Artist: Kylie

Writers: Kylie Minogue / Mark Blackwell* / Jonathan Green / Richard Stannard*

Publisher: Mushroom Music / Concord ANZ*

Title: I Used to be Fun

Artist: Teen Jesus and the Jean Teasers

Writers: Scarlett McKahey / Anna Ryan / Jaida Stephenson / Neve van Boxsel /

Alexander Markwell*

Publisher: BMG*

Title: If Not Now

Artist: Paul Kelly

Writers: Paul Kelly / David McComb*

Publishers: Sony Music Publishing / Mushroom Music*

Title: Inhumane

Artist: Polaris

Writers: Daniel Furnari* / Jamie Hails* / Rick Schneider* / Ryan Siew* /

Jacob Steinhauser* / Shawn Mayer

Publisher: Kobalt Music Publishing*

Title: Leaving the Light

Artist: Genesis Owusu

Writers: Genesis Owusu* / Jason Evigan^ / Jeffrey Gitelman+ / Benjamin Silverstein

Publishers: Kobalt Music Publishing obo Ourness Songs* / Sony Music Publishing^ / BMG+

Title: Letting Go

Artist: Angie McMahon

Writer: Angie McMahon

Publisher: Kobalt Music Publishing

Title: Lookin’ Out

Artist: King Stingray

Writers: Theo Dimathaya Burarrwanga / Yimila Gurruwiwi / Roy Kellaway* /

Campbell Messer / Lewis Stiles / Yirrŋa Gotjiringu Yunupingu*

Publisher: Sony Music Publishing*

Title: Mana Takatāpui

Artist: Jen Cloher

Writer: Jen Cloher

Publisher: Concord ANZ

Title: New Gold

Artist: Gorillaz ft. Tame Impala & Bootie Brown

Writers: Kevin Parker* / Damon Albarn* / Greg Kurstin* / Romye Robinson

Publisher: Sony Music Publishing*

Title: Nothing Really Changes

Artist: RVG

Writer: Romy Vager

Title: Promise

Artist: Voyager

Writers: Alex Canion / Ashley Doodkorte / Simone Dow / Daniel Estrin / Scott Kay

Publisher: Perfect Pitch Publishing

Title: Reelin’

Artist: Matt Corby

Writers: Matt Corby / Chris Collins / Nat Dunn*

Publishers: Sony Music Publishing / Kobalt Music Publishing*

Title: Rush

Artist: Troye Sivan

Writers: Troye Sivan / Styalz Fuego / Alex Chapman* / Kevin Hickey* / Brett McLaughlin^ / Adam Novodor^

Publishers: Universal Music Publishing / Kobalt Music Publishing* / Sony Music Publishing^

Title: Story

Artist: Dan Sultan

Writers: Dan Sultan / Joel Quartermain

Publisher: Mushroom Music

Title: Take My Heart

Artist: The Teskey Brothers

Writers: Josh Teskey / Sam Teskey

Publisher: Mushroom Music

Title: The Worst Person Alive

Artist: G Flip

Writers: G Flip* / Aidan Hogg / Charles Brand^ / Michelle Buzz+

Publishers: Kobalt Music Publishing* / Downtown Music^ / Warner Chappell Music+

Title: Therapy

Artist: Budjerah

Writers: Sarah Aarons / Ajay Bhattacharyya

Publisher: Sony Music Publishing

Title: This Monin’

Artist: Tex Perkins & The Fat Rubber Band

Writer: Tex Perkins

Publisher: Universal Music Publishing

