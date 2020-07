Eagles To Release New Live DVD Live from The Forum MMXVIII - Noise11.com

Eagles have documented their 2018 Forum show in Inglewood, California with ‘Live from The Forum MMXVIII’.

The release is an almost perfect replica of the shows at the Forum shows at Inglewood, California across 12, 14 and 15 September, 2018. For some strange reason the only show played at the shows that isn’t on the release is ‘Witchy Woman’.

Eagles co-founder Glenn Frey passed away in 2016. This is the tour with Vince Gill and Glenn son Deacon. Gill’s ‘Don’t Let Our Love Start Slippin’ Away’ did make the cut.

Live from The Forum MMXVIII is due on October 16 in the following versions:

• 2CD

• 2CD/1 DVD

• 2CD/1 Blu-ray

• 4LP Vinyl; and

• 4LP/2CD/1BD Super Deluxe Edition.

Eagles, Live from The Forum MMXVIII (Rhino, 2020)

CD 1

1. SEVEN BRIDGES ROAD

2. Joe Walsh: “How ya doin?”

3. TAKE IT EASY

4. ONE OF THESE NIGHTS

5. Don Henley: “Good evening, ladies and gentlemen”

6. TAKE IT TO THE LIMIT

7. TEQUILA SUNRISE

8. IN THE CITY

9. Timothy B. Schmit: “Hey, everybody, that’s Joe Walsh”

10. I CAN’T TELL YOU WHY

11. NEW KID IN TOWN

12. Don Henley: “Just want to thank all of you…”

13. HOW LONG

14. Deacon Frey: “Hello, everybody…”

15. PEACEFUL EASY FEELING

16. OL’ 55

17. LYIN’ EYES

18. LOVE WILL KEEP US ALIVE

19. Vince Gill: “How about a nice hand for California, man…”

20. DON’T LET OUR LOVE START SLIPPIN’ AWAY

21. THOSE SHOES

CD 2

1. ALREADY GONE

2. WALK AWAY

3. Joe Walsh: “Is everybody OK?”

4. LIFE’S BEEN GOOD

5. THE BOYS OF SUMMER

6. HEARTACHE TONIGHT

7. FUNK #49

8. LIFE IN THE FAST LANE

9. HOTEL CALIFORNIA

10. ROCKY MOUNTAIN WAY

11. DESPERADO

12. THE LONG RUN

DVD/BD

1. SEVEN BRIDGES ROAD

2. Joe Walsh: “How ya doin?”

3. TAKE IT EASY

4. ONE OF THESE NIGHTS

5. Don Henley: “Good evening, ladies and gentlemen”

6. TAKE IT TO THE LIMIT

7. TEQUILA SUNRISE

8. IN THE CITY

9. Timothy B. Schmit: “Hey, everybody, that’s Joe Walsh”

10. I CAN’T TELL YOU WHY

11. NEW KID IN TOWN

12. Don Henley: “Just want to thank all of you…”

13. HOW LONG

14. Deacon Frey: “Hello, everybody…”

15. PEACEFUL EASY FEELING

16. OL’ 55

17. LYIN’ EYES

18. LOVE WILL KEEP US ALIVE

19. Vince Gill: “How about a nice hand for California, man…”

20. DON’T LET OUR LOVE START SLIPPIN’ AWAY

21. THOSE SHOES

22. ALREADY GONE

23. WALK AWAY

24. Joe Walsh: “Is everybody OK?”

25. LIFE’S BEEN GOOD

26. THE BOYS OF SUMMER

27. HEARTACHE TONIGHT

28. FUNK #49

29. LIFE IN THE FAST LANE

30. HOTEL CALIFORNIA

31. ROCKY MOUNTAIN WAY

32. DESPERADO

33. THE LONG RUN

LP:

LP 1 – SIDE 1

1. SEVEN BRIDGES ROAD

2. Joe Walsh: “How ya doin?”

3. TAKE IT EASY

4. ONE OF THESE NIGHTS

5. Don Henley: “Good evening, ladies and gentlemen”

6. TAKE IT TO THE LIMIT

LP 1 – SIDE 2

1. TEQUILA SUNRISE

2. IN THE CITY

3. Timothy B. Schmit: “Hey, everybody, that’s Joe Walsh”

4. I CAN’T TELL YOU WHY

LP 2 – SIDE 3

1. NEW KID IN TOWN

2. Don Henley: “Just want to thank all of you…”

3. HOW LONG

4. Deacon Frey: “Hello, everybody…”

5. PEACEFUL EASY FEELING

6. OL’ 55

LP 2 – SIDE 4

1. LYIN’ EYES

2. LOVE WILL KEEP US ALIVE

3. Vince Gill: “How about a nice hand for California, man…”

4. DON’T LET OUR LOVE START SLIPPIN’ AWAY

LP 3 – SIDE 5

1. THOSE SHOES

2. ALREADY GONE

3. WALK AWAY

LP 3 – SIDE 6

1. Joe Walsh: “Is everybody OK?”

2. LIFE’S BEEN GOOD

3. THE BOYS OF SUMMER

4. HEARTACHE TONIGHT

LP 4 – SIDE 7

1. FUNK #49

2. LIFE IN THE FAST LANE

3. HOTEL CALIFORNIA

LP 4 – SIDE 8

1. ROCKY MOUNTAIN WAY

2. DESPERADO

3. THE LONG RUN

