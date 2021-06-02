The 2021 AIR Awards Nominees List Is In - Noise11.com

The 2021 AIR Awards nominees list has been revealed.
The 2021 AIR Awards will be held at the Freemasons Hall, Adelaide on Thursday 5th August 2021 as an invite-only event.
NDEPENDENT ALBUM OF THE YEAR
BALL PARK MUSIC – BALL PARK MUSIC
DMA’S – THE GLOW
EMMA DONOVAN & THE PUTBACKS – CROSSOVER
FANNY LUMSDEN – FALLOW
SPACEY JANE – SUNLIGHT
INDEPENDENT SONG OF THE YEAR
GORDI – EXTRAORDINARY LIFE
KING STINGRAY – HEY WANHAKA
MERCI, MERCY– FUCKED MYSELF UP
SPACEY JANE – BOOSTER SEAT
THE JUNGLE GIANTS – SENDING ME UR LOVING
BEST INDEPENDENT SOUL/RNB ALBUM OR EP
EMMA DONOVAN & THE PUTBACKS – CROSSOVER
JEIDA WOODS – HIVE
KYLIE AULDIST – THIS IS WHAT HAPPINESS LOOKS LIKE
LIYAH KNIGHT – NESTING
SERINA PECH – POLITICS
BEST INDEPENDENT COUNTRY ALBUM OR EP
ANDY GOLLEDGE – NAMOI
CASEY BARNES – TOWN OF A MILLION DREAMS
COOL SOUNDS – SLEEPERS
FANNY LUMSDEN – FALLOW
TRAVIS COLLINS – WRECK ME
BEST INDEPENDENT BLUES AND ROOTS
ALBUM OR EP
#1 DADS – GOLDEN REPAIR
EMMA SWIFT – BLONDE ON THE TRACKS
JOSH TESKEY & ASH GRUNWALD – PUSH THE BLUES AWAY
THE TESKEY BROTHERS – LIVE AT THE FORUM
VIKA & LINDA – SUNDAY (THE GOSPEL ACCORDING TO ISO
BEST INDEPENDENT POP ALBUM OR EP
CUB SPORT – LIKE NIRVANA
DONNY BENÉT – MR EXPERIENCE
GORDI – OUR TWO SKINS
JACK RIVER – STRANGER HEART
TIA GOSTELOW – CHRYSALIS
BEST INDEPENDENT ROCK ALBUM OR EP
DMA’S – THE GLOW
LIME CORDIALE – 14 STEPS TO A BETTER YOU
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER – SIDEWAYS TO NEW ITALY
SLOWLY SLOWLY – RACE CAR BLUES
SPACEY JANE – SUNLIGHT
BEST INDEPENDENT CLASSICAL ALBUM OR EP
ANDREW BLANCH / ARIEL NURHADI – ALCHEMY
AUSTRALIAN CHAMBER ORCHESTRA / RICHARD TOGNETTI – BRAHMS: SYMPHONIES 3 & 4
ENSEMBLE OFFSPRING – SONGBIRDS
JAYSON GILLHAM / ADELAIDE SYMPHONY ORCHESTRA / NICHOLAS CARTER – BEETHOVEN: THE PIANO CONCERTOS
JOSEPH TAWADROS / JAMES TAWADROS/ SYDNEY SYMPHONY ORCHESTRA / BENJAMIN NORTHEY – LIVE AT THE SYDNEY OPERA HOUSE
BREAKTHROUGH INDEPENDENT ARTIST OF THE YEAR – PRESENTED BY PPCA
HAIKU HANDS
HAYLEY MARY
MIA WRAY
SPACEY JANE
SYCCO
BEST INDEPENDENT HIP HOP ALBUM OR EP
CHARLIE THREADS – SAY LESS
CHILLINIT – THE OCTAGON
HORRORSHOW – NEW NORMAL DELUXE
RYLAND ROSE – CHAMPION OF THE LOSERS
ST. CHRISTOPH & SHAADE – BIG MOOD
BEST INDEPENDENT DANCE OR ELECTRONICA ALBUM OR EP
BANOFFEE – LOOK AT US NOW DAD
HAIKU HANDS – HAIKU HANDS
LANKS – SPIRITS PT. 1
LASTLINGS – FIRST CONTACT
VLOSSOM – MY FRIEND
BEST INDEPENDENT DANCE, ELECTRONICA OR CLUB SINGLE
DMA’S – CRIMINALS (THE AVALANCHES REMIX)
FLUME – THE DIFFERENCE FEAT. TORO Y MOI
PNAU – RIVER FEAT. LADYHAWKE
SHOCKONE – FOLLOW ME
THE JUNGLE GIANTS – SENDING ME UR LOVING (TOM TRAGO REMIX)
BEST INDEPENDENT JAZZ ALBUM OR EP
JULIEN WILSON – STOCK
KATIE NOONAN – THE SWEETEST TABOO
MILDLIFE – AUTOMATIC
PARTY DOZEN – PRAY FOR PARTY DOZEN
VANESSA PERICA ORCHESTRA – LOVE IS A TEMPORARY MADNESS
BEST INDEPENDENT PUNK ALBUM OR EP
A. SWAYZE & THE GHOSTS – PAID SALVATION
CABLE TIES – FAR ENOUGH
CRY CLUB – GOD, I’M SUCH A MESS
THE CHATS – HIGH RISK BEHAVIOUR
VIOLENT SOHO – EVERYTHING IS A-OK
BEST INDEPENDENT HEAVY ALBUM OR EP
IN HEARTS WAKE – KALIYUGA
MAKE THEM SUFFER – HOW TO SURVIVE A FUNERAL
PARKWAY DRIVE – VIVA THE UNDERDOGS
POLARIS – THE DEATH OF ME
WOLF & CUB – NIL
BEST INDEPENDENT CHILDREN’S ALBUM
OR EP
AMBER LAWRENCE – KIDS GONE COUNTRY 2 – FUN FOR ALL THE FAMILY
DIVER CITY – WELCOME TO DIVER CITY
SPOTTY KITES – HAVE A SPOTTY CHRISTMAS
TEENY TINY STEVIES – THOUGHTFUL SONGS FOR LITTLE PEOPLE
THE WIGGLES – CHOO CHOO TRAINS, PROPELLER PLANES & TOOT TOOT CHUGGA CHUGGA BIG RED CAR!
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