Check Out Every 2022 APRA Song of the Year Short List Nominee - Noise11.com

The short list for the 2022 APRA Song of the Year has been revealed. Here is every song nominated.

SHORT LIST FOR PEER-VOTED APRA SONG OF THE YEAR

***Listed in alphabetical order of song title***

Title: ALBUQUERQUE

Artist: Nick Cave & Warren Ellis

Writers: Nick Cave / Warren Ellis

Publisher: Kobalt Music Publishing

Title: CLOSER

Artist: Ngaiire

Writers: Ngaiire / Jack Grace* / Gabriel Strum^

Publishers: Embassy Music Publishing / Universal Music Publishing* / Native Tongue Music Publishing^

Title: DANGEROUS

Artist: Liz Stringer

Writer: Liz Stringer

Publisher: Gaga Music

Title: EZINNA

Artist: B Wise, Sampa The Great & Milan Ring

Writers: Nicholas Martin / Milan Ring / Sampa Tembo / Tung Yeng / James Iheakanwa*

Publisher: BMG Rights Management*

Title: FIRST NATION

Artist: Midnight Oil featuring Jessica Mauboy & Tasman Keith

Writers: Rob Hirst / Tasman Keith*

Publishers: Sony Music Publishing / SFM Publishing*

Title: FLY AWAY

Artist: Tones And I

Writer: Toni Watson

Publishers: Kobalt Music Publishing obo Tones And I

Title: GET ME OUT

Artist: King Stingray

Writers: Roy Kellaway / Yirrŋa Yunupiŋu

Publisher: Sony Music Publishing

Title: GUIDED BY ANGELS

Artist: Amyl and The Sniffers

Writers: Fergus Romer / Amy Taylor / Bryce Wilson

Title: HIGHER

Artist: Budjerah

Writers: Budjerah / Matt Corby*

Publishers: Mushroom Music / Sony Music Publishing*

Title: MILKUMANA

Artist: King Stringray

Writers: Roy Kellaway / Yirrŋa Yunupiŋu

Publisher: Sony Music Publishing

Title: RAE STREET

Artist: Courtney Barnett

Writer: Courtney Barnett

Publisher: Native Tongue Music Publishing

Title: REALITY CHECK PLEASE

Artist: Lime Cordiale

Writers: Louis Leimbach / Oliver Leimbach / David Haddad*

Publishers: Universal Music Publishing obo Chugg Music / Kobalt Music Publishing*

TITLE: REALIZE

Artist: AC/DC

Writers: Angus Young / Malcolm Young

Publishers: Sony Music Publishing obo Australian Music Corporation

Title: RED ROOM

Artist: Hiatus Kaiyote

Writers: Paul Bender / Simon Mavin / Perrin Moss / Naomi Saalfield

Publisher: Universal Music Publishing

Title: RIDE

Artist: Baker Boy

Writers: Danzal Baker / Yirrmal Marika / Philip Norman* / Dallas Woods^

Publishers: Mushroom Music* / Kobalt Music Publishing^

Title: STAY

Artist: The Kid LAROI & Justin Bieber

Writers: The Kid LAROI* / Justin Bieber^ / Omer Fedi^ / Blake Slatkin^ / Magnus Hoiberg+ / Charlie Puth# / Subhaan Rahman+ / Michael Mule~ / Isaac De Boni~

Publishers: Sony Music Publishing* / Universal/MCA Music Publishing^ / Warner Chappell+ / Kobalt Music Publishing# / Native Tongue Music Publishing~

Title: THE ABSENCE OF YOU

Artist: Tim Minchin

Writer: Tim Minchin

Publisher: Kobalt Music Publishing

Title: THE ANGEL OF 8TH AVENUE

Artist: Gang of Youths

Writers: David Le’aupepe / Dominik Borzestowski / Maxwell Dunn / Thomas Hobden / Jung Kim

Publisher: Universal Music Publishing

Title: THE OTHER BLACK DOG

Artist: Genesis Owusu

Writers: Genesis Owusu / Michael Di Francesco* / Andrew Klippel^ / Julian Sudek*

Publishers: Kobalt Music Publishing obo Ourness Songs / Kobalt Music Publishing obo Future Classic* / Mushroom Music obo Ourness Songs^

Title: THE WATERBOY

Artist: You Am I

Writer: Tim Rogers

Publisher: Universal Music Publishing

2022 APRA MUSIC AWARDS

Tuesday 3 May

Melbourne Town Hall

90-130 Swanston St, Melbourne VIC 3000

