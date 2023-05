Eric Clapton and Friends Perform A Tribute To Jeff Beck Setlist Night One and Two - Noise11.com

London’s Royal Albert Hall is hosting A Tribute To Jeff Beck this week with two shows on Monday 22nd and Tuesday 23rd of March.

The all-star line-up featured Eric Clapton, Robert Randolph, Derek Trucks, Johnny Depp, Billy Gibbons, Ronnie Wood, Kirk Hammett, Gary Clark Jr, Rod Stewart and John McLaughlin.

The first night set list was:

01. Blue Rainbow – Eric Clapton, EC Band

02. Shapes Of Things – Eric Clapton, Doyle Bramhall, EC Band

03. Heart Full Of Soul – Eric Clapton, Doyle Bramhall, EC Band

04. Wee Wee Baby- Eric Clapton, EC Band

05. Little Brown Bird – Eric Clapton, Derek Trucks, EC Band

06. Done Somebody Wrong – Eric Clapton, Derek Trucks, Susan Tedeschi, EC Band

07. The Sky Is Crying – Eric Clapton, Derek Trucks, Susan Tedeschi, EC Band

08. Beck’s Bolero – Eric Clapton, Doyle Bramhall, Ronnie Wood, EC Band

09. Elegy For Dunkirk – Olivia Safe, Robert Randolph, Jeff Beck Band

10. Isolation – Johnny Depp, Kirk Hammett, Billy Gibbons, Jeff Beck Band

11. Walkin’ In The Sand – Johnny Depp, Imelda May, Ronnie Wood, Jeff Beck Band

12. Goodbye Porkpie Hat – Derek Trucks, Chris Stainton, Jeff Beck Band

13. You Know You Know – John McLaughlin, Jeff Beck Band

14. Stratus – John McLaughlin, Jeff Beck Band

15. Rough Boy – Billy Gibbons, Jeff Beck Band

16. Rice Pudding – Billy Gibbons, Ronnie Wood, Chris Stainton, Jeff Beck Band

17. Train Kept A Rollin’ – Johnny Depp, Kirk Hammett, Ronnie Wood, Billy Gibbons, Imelda May, Jeff Beck Band

– Intermission –

18. Freeway Jam – Eric Clapton, Robert Randolph, Doyle Bramhall, EC Band

19. I Put A Spell On You – Eric Clapton, Joss Stone, Robert Randolph, EC Band

20. ‘Cause We’ve Ended As Lovers – Eric Clapton, Gary Clark, Jr., EC Band

21. Let Me Love You – Eric Clapton, Gary Clark, Jr., EC Band

22. Infatuation – Eric Clapton, Rod Stewart, Ronnie Wood, EC Band

23. Rock My Plimsoul (Rock Me Baby) – Eric Clapton, Rod Stewart, Ronnie Wood, EC Band

24. I Ain’t Superstitious – Eric Clapton, Rod Stewart, Gary Clark, Jr., EC Band

25. People Get Ready – Eric Clapton, Rod Stewart, Gary Clark, Jr., EC Band

26. Going Down – Everyone

Eric Clapton Band – First and Third Set

Eric Clapton

Nathan East

Chris Stainton

Doyle Bramhall

Sonny Emory

Jeff Beck Band – Second Set

Rhonda Smith

Anika Nilles

Robert Stevenson

The second night set list was:

01. Blue Rainbow – Eric Clapton, EC Band

02. Shapes Of Things – Eric Clapton, Doyle Bramhall, EC Band

03. Heart Full Of Soul – Eric Clapton, Doyle Bramhall, EC Band

04. Wee Wee Baby- Eric Clapton, EC Band

05. Little Brown Bird – Eric Clapton, Derek Trucks, EC Band

06. Done Somebody Wrong – Eric Clapton, Derek Trucks, Susan Tedeschi, EC Band

07. The Sky Is Crying – Eric Clapton, Derek Trucks, Susan Tedeschi, EC Band

08. Beck’s Bolero – Eric Clapton, Doyle Bramhall, Ronnie Wood, EC Band

09. Elegy For Dunkirk – Olivia Safe, Robert Randolph, Jeff Beck Band

10. Isolation – Johnny Depp, Kirk Hammett, Billy Gibbons, Jeff Beck Band

11. Walkin’ In The Sand – Johnny Depp, Imelda May, Ronnie Wood, Jeff Beck Band

12. Goodbye Porkpie Hat – Derek Trucks, Chris Stainton, Jeff Beck Band

13. You Know You Know – John McLaughlin, Jeff Beck Band

14. Stratus – John McLaughlin, Jeff Beck Band

15. Rough Boy – Billy Gibbons, Jeff Beck Band

16. Rice Pudding – Billy Gibbons, Ronnie Wood, Chris Stainton, Jeff Beck Band

17. Train Kept A Rollin’ – Johnny Depp, Kirk Hammett, Ronny Wood, Billy Gibbons, Imelda May, Jeff Beck Band

– Intermission –

18. Freeway Jam – Eric Clapton, Robert Randolph, Doyle Bramhall, EC Band

19. I Put A Spell On You – Eric Clapton, Joss Stone, Robert Randolph, EC Band

20. ‘Cause We’ve Ended As Lovers – Eric Clapton, Gary Clark, Jr., EC Band

21. Let Me Love You – Eric Clapton, Gary Clark, Jr., EC Band

22. Infatuation – Eric Clapton, Rod Stewart, Ronnie Wood, EC Band

23. Rock My Plimsoul (Rock Me Baby) – Eric Clapton, Rod Stewart, Ronnie Wood, EC Band

24. I Ain’t Superstitious – Eric Clapton, Rod Stewart, Gary Clark, Jr., EC Band

25. People Get Ready – Eric Clapton, Rod Stewart, Gary Clark, Jr., EC Band

26. Going Down – Everyone

Eric Clapton Band – First and Third Set

Eric Clapton

Nathan East

Chris Stainton

Doyle Bramhall

Sonny Emory

Jeff Beck Band – Second Set

Rhonda Smith

Anika Nilles

Robert Stevenson

