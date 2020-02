APRA Reveals 25 Song Shortlist For Song of the Year

APRA has revealed the 25 songs up for consideration for APRA Song of the Year.

Tones and I makes her first appearance at the APRA Awards. This year she competes with Paul Kelly, Kevin Parker of Tame Impala, Missy Higgins and the Teskey Brothers.

SHORT LIST FOR 2020 PEER-VOTED APRA SONG OF THE YEAR

***Listed in alphabetical order of song title***

ARROWS – [MISSY HIGGINS] – Missy Higgins

BETTER IN BLAK – [THELMA PLUM] – Thelma Plum / Alexander Burnett / Oliver Horton

BORDERLINE – [ TAME IMPALA] – Kevin Parker

BY THE SCARS – [DIESEL] – Mark Lizotte

CHARLIE – [ MALLRAT] – Grace Shaw / Leroy Clampitt

CHOIR – [GUY SEBASTIAN] – Guy Sebastian / Trevor Brown / William Simmons

DANCE MONKEY – [TONES AND I] – Toni Watson

EVERY DAY MY MOTHER’S VOICE – [PAUL KELLY & DAN SULTAN] – Paul Kelly

EXIT SIGN (FT ILLY AND ECCA VANDAL) – [HILLTOP HOODS] – Barry Francis (DJ Debris) / Daniel Smith (MC Pressure)/ Matthew Lambert (Suffa)/ Sarah Aarons / Andrew Burford / Alasdair Murray (Illy)

FEAR OF MISSING OUT – [AINSLIE WILLS] – Ainslie Wills / Paul Dempsey / Lawrence Folvig / Arron Light

FINAL FORM – [SAMPA THE GREAT] – Sampa Tembo / Alejandro Abapo / Leon Sylvers

GOOD LORD – [BIRDS OF TOKYO] – Ian Berney / Ian Kenny / Glenn Sarangapany / Adam Spark / Adam Weston

I GET UP – [THE TESKEY BROTHERS] – Josh Teskey / Sam Teskey / Liam Gough / Brendon Love

LITTLE THINGS – [JESSICA MAUBOY] – Jessica Mauboy / Antonio Egizii / Chiara Hunter / David Musumeci

MISS SHINEY – [KAIIT] – Kaiit Waup / Vincent Goodyer / Nicholas Martin

OLD MAN – [STELLA DONNELLY] – Stella Donnelly

OPEN UP YOUR EYES – [ARCHIE ROACH] – Archie Roach

PARADISE – [TROPICAL FUCK STORM] – Erica Dunn / Gareth Liddiard / Fiona Kitchin / Lauren Hammel

PASTA – [ANGIE MCMAHON] – Angie McMahon

PRESSURE TO PARTY – [JULIA JACKLIN] – Julia Jacklin

RUSHING BACK – [FLUME FT VERA BLUE] – Harley Streten / Celia Pavey / Sophie Cates / Eric Dubowsky

SELF-IMMOLATE – [KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD] – Stuart MacKenzie / Michael Cavanagh / Joseph Walker

SEVEN DAY WEEKEND – [UNDERGROUND LOVERS] – Richard Andrew / Maurice Argiro / Glenn Bennie / Vincent Giarrusso / Phillipa Nihill

TEETH – [5 SECONDS OF SUMMER] – Luke Hemmings / Ashton Irwin / Louis Bell / Gillian Gilbert / Peter Hook / Stephen Morris / Evan Rogers / Carl Sturken / Bernard Sumner / Ali Tamposi / Ryan Tedder / Andrew Watt

ZERO GRAVITY – [KATE MILLER-HEIDKE] – Kate Miller-Heidke / Julian Hamilton / Keir Nuttal

2020 APRA MUSIC AWARDS

Tuesday 28 April

International Convention Centre Grand Ballroom

Darling Harbour, Sydney

